Агент Дркушича: «Есть варианты из России, но приоритет – Европа» 

Сообщалось об интересе к 24-летнему игроку сборной Словении со стороны «Зенита». «Что касается будущего Ваньи, я могу сказать, что на данный момент его трансфер из «Сочи» очень реалистичен, но нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни.