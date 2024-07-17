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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дркушича: «Есть варианты из России, но приоритет – Европа» 

Сообщалось об интересе к 24-летнему игроку сборной Словении со стороны «Зенита». «Что касается будущего Ваньи, я могу сказать, что на данный момент его трансфер из «Сочи» очень реалистичен, но нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни.

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