Делегация Ленобласти ознакомились с работой асфальтобетонного завода в Енакиево

ТАСС/Александр Река Заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и председатель регионального комитета по дорожному хозяйству Денис Седов осмотрели ход восстановления подшефного города Енакиево в Донецкой Народной Республике и ознакомились с производственными процессами на Енакиевском асфальтобетонном заводе, сообщил с места событий корреспондент "Известий" Евгений Быковский.