Каким кубанским пенсионерам положена доплата в этом году, рассказали в Социальном фонде России по краю

Каким кубанским пенсионерам положена доплата в этом году, рассказали в Социальном фонде России по краюБолее 257 тысяч кубанских пенсионеров получат федеральную социальную доплату в этом - На Кубани неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД).