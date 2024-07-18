Живая Кубань
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Живая Кубань

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  • Алексей
    ИКД ,Иммитация Кипучей Деятельности.Краснодар сменил ...
  • Boris Max
    Так и не доходят у Путина руки до Краснодара... Загубили реку Кубань и и город Краснодар загубят... осталось совсем н...Краснодар сменил ...
  • Александр Т
    Вместо того чтобы выгнать эту срань из России эти клоуны решили их дрессировать. Ну ну Куклачёвы.Нельзя свистеть и...

Каким кубанским пенсионерам положена доплата в этом году, рассказали в Социальном фонде России по краю

Каким кубанским пенсионерам положена доплата в этом году, рассказали в Социальном фонде России по краю

Каким кубанским пенсионерам положена доплата в этом году, рассказали в Социальном фонде России по краюБолее 257 тысяч кубанских пенсионеров получат федеральную социальную доплату в этом - На Кубани неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД).

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