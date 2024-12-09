Жителей Смоленска предупреждают о мошенниках

Мошенники вспомнили одну из популярных в прошлом схем - «ошибочный перевод». Суть схемы заключается в том, что на карту человеку приходит крупная сумма, потом ему звонят неизвестные и убеждают, что перевод был случайным, и все надо вернуть.
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