Совет директоров Tesla начал искать замену для Маска

REUTERS/Evelyn Hockstein Совет директоров Tesla начал поиск человека, способного заменить миллиардера и основателя компании Илона Маска на должности генерального директора, сообщает The Wall Street Journal.
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