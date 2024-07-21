Киев, Львов и Одессу признали самыми дещевыми для жизни городами мира. Почему же украинцы не рады?

На Украине живо обсуждают очередное проявление вопиющей социальной несправедливости. Возмущение общественности вызвало обращение 56 нардепов в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность отмены перерасчета пенсий для депутатов Рады, оформлявших пенсии до 2017 года.
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