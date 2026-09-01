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Царьград

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СУСК арестовал водителя маршрутки за смертельное ДТП в Кызыле

СУСК арестовал водителя маршрутки за смертельное ДТП в Кызыле

Водитель маршрутки, выехавший на красный свет и сбивший пятерых на пешеходном переходе в Кызыле, арестован на два месяца.

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