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Татар-информ

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Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Казань на «Комплексную безопасность»

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Казань на «Комплексную безопасность»

Фото: пресс-служба МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Казань на «Комплексную безопасность» – он посетит ключевые мероприятия деловой и практической программ салона, а также проведет ряд рабочих встреч с представителями зарубежных делегаций и начальниками подразделений МЧС России.

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