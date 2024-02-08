В России выросли объёмы производства питьевой воды в 2023 году

В России по итогам 2023 года нарастили выпуск питьевой воды. Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ «Честный знак» Юлия Кузьмина выразила мнение, что это во многом связано с введением обязательной маркировки для производителей бутилированной воды.
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