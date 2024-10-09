Россиянам рассказали о работе мошенников под видом сотрудников ФСБ

Мошенники регулярно совершенствуют схемы по обману граждан. Одна из новых афер — действия от имени сотрудника ФСБ, который якобы раскрыл преступную группу по похищению средств жертвы, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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