Лавров уличил Запад во вранье и грабеже, а США обвинил в отбивании друзей

Россия не готова принимать условия, которые не учитывают баланс интересов сторон. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мнение: «Эпоха фу...
- ВА Прибалтика по ука...
- СТ Социология демонс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым