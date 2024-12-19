Дайджест дня: Volkswagen без VR6, Nissan на распутье с другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Volkswagen сообщила, что еще 12 декабря прекратила производство двигателей VR6.
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