KP: если Запад не заплатит за Украину, то будет платить за украинских беженцев

14 ноября 2023, 06:58 Экономист Владимир Луговский выразил мнение, что отмена финансовой помощи Украине со стороны западных стран приведёт к тому, что Запад всё равно заплатит за Украину, но уже в виде беженцев.
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