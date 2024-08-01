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Политика как она есть

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Раскрыты детали перехода жителя Волчанска на сторону России

Раскрыты детали перехода жителя Волчанска на сторону России

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов взяд интервью у жителя Волчанска Игоря Коновалова, который решил отказаться от Украины и перейти на сторону России, не желая остаться в «дебильной» стране.

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