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80-летняя петербурженка помогла мошенникам обокрасть ровесницу

В Санкт-Петербурге 80-летняя местная жительница стала невольной пособницей телефонных мошенников и лично забрала 6,5 миллиона рублей у своей ровесницы, искренне полагая, что участвует в секретной спецоперации.

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