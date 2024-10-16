Автохром Люмьер — цветные фотографии начала XX века

Несмотря на то, что изобретенный в 1890-х годах кинематограф пользовался успехом, а платные показы черно-белых и цветных фильмов собирали зрителей по всему миру, Луи и Огюст Люмьер посчитали кино делом бесперспективным и занялись цветной фотографией.