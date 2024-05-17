Чемезов сообщил об огромном количестве проблем в экономике оборонки

Николай Герасименко Какая-то бредятина!! Вряд ли Чемезов стал бы откровенничать с таким откровенно прозападным СМИ, как РБК.

Ваша Светлость Как это нет финансирования? А на какие деньги ивановы-шойгуны дворцы строили? Прежде надо бы воров к ногтю прижать, распоясались, кому война - кому мать родна. За что Пригожина устранили?!:)))