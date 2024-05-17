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Чемезов сообщил об огромном количестве проблем в экономике оборонки

Чемезов сообщил об огромном количестве проблем в экономике оборонки

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о ситуации в российских оборонных предприятиях. Своим мнением он поделился в разговоре с РБК.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Какая-то бредятина!! Вряд ли Чемезов стал бы откровенничать с таким откровенно прозападным СМИ, как РБК.
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15 час.
Ваша Светлость
Как это нет финансирования? А на какие деньги ивановы-шойгуны дворцы строили? Прежде надо бы воров к ногтю прижать, распоясались, кому война - кому мать родна. За что Пригожина устранили?!:)))
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14 час.
АИ
Арсен Исмаилов
так исправляйте ситуацию, а не делитесь ею с кем не надо!!!!  банкротить легче чем восстанавливать .......  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.

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