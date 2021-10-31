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Был ли бой с Богомоловым за Собчак? Виторган признался, что не дерется из-за женщин

Был ли бой с Богомоловым за Собчак? Виторган признался, что не дерется из-за женщин

Актер Максим Виторган, которого подозревали в свое время в драке с режиссером Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак, заявил, что сражался на кулаках лишь раз в жизни и много лет назад — с пьяными шахтерами в плацкартном вагоне поезда.

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