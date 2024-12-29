Обязательная сертификация автомобильных шин может появиться в России.

Минпромторг России разработал Проект постановления правительства, который включает автомобильные шины в перечень обязательно сертифицируемой продукции, документ об этом опубликован 28 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии