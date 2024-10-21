Некоторые виды роз могут перезимовать и без укрытия, особенно если сильные морозы не предвидятся

Некоторые виды роз могут пережить зиму без укрытия, особенно если не предвидятся сильные морозы. Разные способы укрытия роз на зиму подходят для разных сортов и сортов этого растения, поэтому мы рассмотрим только самые популярные способы.
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