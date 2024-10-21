Некоторые виды роз могут перезимовать и без укрытия, особенно если сильные морозы не предвидятся

﻿﻿Некоторые виды роз могут пережить зиму без укрытия, особенно если не предвидятся сильные морозы. Разные способы укрытия роз на зиму подходят для разных сортов и сортов этого растения, поэтому мы рассмотрим только самые популярные способы.