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  • Lehanaizhe
    Всё славно, но придут заморозки, как нынче летом-хоть заудобряйся и заухаживайсяЧтобы слива радов...
  • Вячеслав Кудрявцев
    да ну нах!У разных огородны...
  • Lora Некрасова
    Интересно. Но много возьни.Выращивание комна...

Некоторые виды роз могут перезимовать и без укрытия, особенно если сильные морозы не предвидятся

Некоторые виды роз могут перезимовать и без укрытия, особенно если сильные морозы не предвидятся

﻿﻿Некоторые виды роз могут пережить зиму без укрытия, особенно если не предвидятся сильные морозы. Разные способы укрытия роз на зиму подходят для разных сортов и сортов этого растения, поэтому мы рассмотрим только самые популярные способы.

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