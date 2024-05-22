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Минсельхоз распределил поставки сахара в государства ЕАЭС

Минсельхоз распределил поставки сахара в государства ЕАЭС

Известия/Александр Полегенько Минсельхоз распределил между участниками внешнеторговой деятельности 181,5 тысячи тонн сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы в твердом состоянии для вывоза в страны – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из приказа, опубликованного на сайте ЕАЭС.

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