Минсельхоз распределил поставки сахара в государства ЕАЭС

Известия/Александр Полегенько Минсельхоз распределил между участниками внешнеторговой деятельности 181,5 тысячи тонн сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы в твердом состоянии для вывоза в страны – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из приказа, опубликованного на сайте ЕАЭС.