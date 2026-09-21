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Спички - не игрушка

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Аналитик ЦРУ съездил в Москву. И увидел то, что Запад боится признать — Киев и Одесса будут русскими

Аналитик ЦРУ съездил в Москву. И увидел то, что Запад боится признать — Киев и Одесса будут русскими

Ларри Джонсон провёл неделю в Москве — об этом пишет издание Sonar21. Он бывший аналитик ЦРУ, человек, который не первый год смотрит на Россию изнутри американской системы, и он не пропагандист и не человек, который ездит по России за деньги.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

"аналитик" наговорил так, что ничего в общем не сказал, ибо разговоры о том, что Россия возьмёт то, возьмёт другое, это ни о чём, - Россия возьмёт всё и закончит с этой раковой опухолью. иначе никак, Хрущ тому пример...

Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

НЕЛЬЗЯ дать Украине шанс остаться "нормальной" страной - плавали, знаем. Нормальной она никогда не будет - укро-нацисты дадут любые обещания и подпишут какие угодно договора... держа в кармане фигу. Пока от этого образования останется хотя бы клочок земли, на котором можно поставить пушку, ничего не кончится.

Профиль пользователя Шеин Никита
Шеин Никита

И ещё Сувалкский коридор нужно освободить для беспрепятственного соединения с калининградским анклавом! И Клайпеду получить назад, за которую СССР заплатила золотом 3-му рейху!