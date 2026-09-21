Ларри Джонсон провёл неделю в Москве — об этом пишет издание Sonar21. Он бывший аналитик ЦРУ, человек, который не первый год смотрит на Россию изнутри американской системы, и он не пропагандист и не человек, который ездит по России за деньги.
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"аналитик" наговорил так, что ничего в общем не сказал, ибо разговоры о том, что Россия возьмёт то, возьмёт другое, это ни о чём, - Россия возьмёт всё и закончит с этой раковой опухолью. иначе никак, Хрущ тому пример...
НЕЛЬЗЯ дать Украине шанс остаться "нормальной" страной - плавали, знаем. Нормальной она никогда не будет - укро-нацисты дадут любые обещания и подпишут какие угодно договора... держа в кармане фигу. Пока от этого образования останется хотя бы клочок земли, на котором можно поставить пушку, ничего не кончится.
И ещё Сувалкский коридор нужно освободить для беспрепятственного соединения с калининградским анклавом! И Клайпеду получить назад, за которую СССР заплатила золотом 3-му рейху!
БРАТЬ НУЖНО ПО ЖИТОМИРСКУЮ и ВИННИЦКУЮ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!! Это минимум!! Иначе спокойной жизни не будет...
В 2027 в России будут 12 областей из искусственного административного образования украина. Три уйдут к Белоруссии. 3-4 уйдут в Румынию и Венгрию. Из остальных будут образованы 2-3 автономии.