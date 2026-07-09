Вызов скорой, пачка седативных и тайны за кулисами шоу «ДНК»: что происходит в жизни телеведущей Анны Казючиц

Драматические события развернулись 13 мая 2026 года в московской квартире на Малой Грузинской улице, где 42-летней телеведущей Анне Казючиц потребовалась экстренная помощь медиков после приема целой пачки седативного препарата.
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