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Регионы России

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США отказали замминистра иностранных дел России в визе для участия в Генассамблее ООН

США отказали замминистра иностранных дел России в визе для участия в Генассамблее ООН

По его словам, данное решение США противоречит их обязательствам как принимающей стороны штаб-квартиры Всемирной организации.

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