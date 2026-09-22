США отказали замминистра иностранных дел России в визе для участия в Генассамблее ООН

По его словам, данное решение США противоречит их обязательствам как принимающей стороны штаб-квартиры Всемирной организации.
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