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Власти Бахрейна хотят провести Гран-при «Ф-1» в сезоне-2026 (Reuters)

Министр устойчивого развития Бахрейна и исполнительный директор Совета экономического развития страны Нур бинт Али Альхулаиф подтвердила, что государство ведет переговоры с «Ф-1» о проведении гонки в текущем году.

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