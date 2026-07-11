14-летний школьник потерял сознание во время курения вейпа в подмосковной Яхроме. инцидент произошёл сегодня около 5 утра.
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14-летний школьник потерял сознание во время курения вейпа в подмосковной Яхроме. инцидент произошёл сегодня около 5 утра.
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