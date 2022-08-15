РИА Новый день

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Неделя в Крыму начнется штормом

Неделя в Крыму начнется штормом

Новая неделя в Крыму начнется со шторма. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер.

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