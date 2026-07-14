В Кривом Роге сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали священника УПЦ

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили и принудительно мобилизовали настоятеля храма Украинской православной церкви в селе Червоноконстантиновка Романа Нагорняка.
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