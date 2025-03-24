В США выдали разрешение на разработку лекарства для продления жизни собак

Одобрение от Управления по контролю за качеством продуктов и лекарств США (FDA) на препарат, предназначенный для продления жизни собак, получил биотехнологический стартап Loyal из Сан-Франциско, сообщил 23 марта сайт The Post Millenial.
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