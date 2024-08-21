Залётные рейнджеры: Что известно о головорезах из американской ЧВК, появившихся в Курской области

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

С таким "послужным списком", черножопый павиан по кличке "бейлс", достоин отправки к дьяволу скоростным и почетным экспрессом - на кол эту тварь! Рано или поздно оно будет поймано. Надеюсь, наши парни обеспечат ему заслуженно нескорую смерть. А пули на ЭТО лучше не тратить.