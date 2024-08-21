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Залётные рейнджеры: Что известно о головорезах из американской ЧВК, появившихся в Курской области

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
С таким &quot;послужным списком&quot;,  черножопый павиан  по кличке &quot;бейлс&quot;, достоин отправки к дьяволу скоростным и почетным экспрессом  - на кол эту тварь! Рано или поздно оно будет поймано. Надеюсь, наши парни обеспечат ему заслуженно нескорую смерть. А пули на ЭТО лучше не тратить.
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