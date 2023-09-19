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Кагарлицкий о Яшкине: «Один из лучших хоккеистов по игре на пятаке. Он много работает над этим компонентом»

«Ак Барс» обыграл «Витязь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Яшкин сделал хет-трик.  – Чем можете объяснить, что «Ак Барс» уже не в первый раз отдает преимущество сопернику в начале матча? – Чего-то не хватило, где-то надо было сыграть понадежнее.

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