Кагарлицкий о Яшкине: «Один из лучших хоккеистов по игре на пятаке. Он много работает над этим компонентом»

«Ак Барс» обыграл «Витязь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Яшкин сделал хет-трик. – Чем можете объяснить, что «Ак Барс» уже не в первый раз отдает преимущество сопернику в начале матча? – Чего-то не хватило, где-то надо было сыграть понадежнее.