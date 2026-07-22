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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Data Insight оценили ущерб продавцов от новых атак дронов на склады Wildberries

В Data Insight оценили ущерб продавцов от новых атак дронов на склады Wildberries

Потери селлеров от атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут составить около 100-120 млрд рублей, если они были полностью загружены и большая часть находившегося там товара уничтожена, подсчитали в Data Insight.

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