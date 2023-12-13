17 отличившихся смолян получили госнаграды

В День Конституции РФ по поручению Президента Владимира Путина губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил государственные награды Российской Федерации, Благодарности главы государства и региональные награды отличившимся жителям региона.
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