России необходимо эффективно использовать вопросы климата на Ближнем Востоке

Климатическая повестка Так называемая климатическая повестка уже прочно вошла в политический обиход. Само по себе глобальное мировое потепление является прочно укоренившимся мифом, с помощью которого политики решают определенные задачи, но есть регионы, где с такой позицией будут не согласны категорически.