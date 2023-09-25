России необходимо эффективно использовать вопросы климата на Ближнем Востоке

Климатическая повестка Так называемая климатическая повестка уже прочно вошла в политический обиход. Само по себе глобальное мировое потепление является прочно укоренившимся мифом, с помощью которого политики решают определенные задачи, но есть регионы, где с такой позицией будут не согласны категорически.
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