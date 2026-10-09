Коболли потерпел поражение в четвертом матче подряд

Седьмая ракетка мира Флавио Коболли не смог выиграть стартовый матч на « Мастерсе » в Шанхае. Во втором круге итальянец уступил №83 мирового рейтинга Адриано Маннарино – 1:6, 6:4, 3:6.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым