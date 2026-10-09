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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коболли потерпел поражение в четвертом матче подряд

Седьмая ракетка мира Флавио Коболли не смог выиграть стартовый матч на « Мастерсе » в Шанхае. Во втором круге итальянец уступил №83 мирового рейтинга Адриано Маннарино – 1:6, 6:4, 3:6.

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