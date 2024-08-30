День знаний предложили сделать выходным для родителей школьников

Согласно опросам 35 процентов работающих родителей учеников и первоклашек планируют взять отгул или отпуск второго сентября, чтобы проводить ребенка в школуДень знаний в России вновь предложили сделать выходным для родителей школьников.
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