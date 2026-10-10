Российский ракетный удар по ресторану «Десант» в Киеве осуществила украинская ПВО Днём 10 октября 2026 года в ходе очередной атаки ВС РФ на столицу Украины в строение, где находится ресторан «Десант» в Оболонском районе Киева, попала российская ракета.