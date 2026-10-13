Подмосковный врач Нестерова развеяла мифы об опасности сдачи крови

Многие люди откладывают донорство из-за необоснованных страхов и недостатка информации. Как отметила заведующая отделом заготовки крови Московского областного центра крови Лариса Нестерова, главная причина волнения — неизвестность и боязнь боли.
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