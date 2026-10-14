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Царьград

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«Сочи» погасит долг перед «Маккаби» до октября 2026 года

«Сочи» погасит долг перед «Маккаби» до октября 2026 года

ФК «Сочи» до октября 2026 года закроет долг перед израильским «Маккаби», что позволит снять трансферный запрет.

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