Жителю Аргаяшского района вменяют незаконное изготовление и хранение боеприпасов, обнаруженных им в 2013 году на берегу реки Миасс возле деревни Байгазина.
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