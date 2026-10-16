В ночь на 16 октября сотрудникам МАСС пришлось ехать в Ленинский район на нестандартный вызов. О необычном происшествии спасатели рассказали в своих социальных сетях.
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