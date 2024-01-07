Женщины Александра Пороховщикова

Статный красавец дворянского происхождения, талантливый актер, любимый зрителями и ценимый режиссерами, предлагающими ему лучшие роли в самых культовых фильмах, он всегда пользовался успехом у женщин и был популярен настолько, что сам уставал от своих бесконечных романов.