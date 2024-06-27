Даже сейчас многие из нас помнят, как летом приезжали к бабушке в деревню и жили в простом деревянном домике, внутри которого творилось волшебство.
Как наши предки охлаждали жилище с помощью печи? Пять секретов прохладного дома в жару
Комментарии
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А
Алексей
Про печку боян.Если в ней ничего не готовить,то может и пойдет холод снизу.А приготовили что то,и печка остывать еще очень долго будет,и кстати,дополнительно нагревать избу.Про окна фигня очередная.Автор пишет,что воздух с улицы все равно проходит...Но он же горячий.Ставни закрывают только окна.Остальное все равно нагревается,в том числе и сами ставни.Короче,статья высосана из пальца.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Школота на каникулах подрабатывает борзописцами, они эти дома и печи только на картинке и видели.
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16 час.
Михаил Сартин
Основное, - это то из чего сделан дом. А дома были деревянными. У дерева низкая теплопроводность относительно камня. Поэтому при морозе тепло из дома не уходило, летом наоборот.
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8 час.
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