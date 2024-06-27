Как наши предки охлаждали жилище с помощью печи? Пять секретов прохладного дома в жару

А

Алексей

Про печку боян.Если в ней ничего не готовить,то может и пойдет холод снизу.А приготовили что то,и печка остывать еще очень долго будет,и кстати,дополнительно нагревать избу.Про окна фигня очередная.Автор пишет,что воздух с улицы все равно проходит...Но он же горячий.Ставни закрывают только окна.Остальное все равно нагревается,в том числе и сами ставни.Короче,статья высосана из пальца.