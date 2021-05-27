Минздрав и минстрой Новосибирской области проверят по поручению генпрокурора России

Новосибирск, 27 мая. По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в правительстве Новосибирской области и мэрии Новосибирска начались масштабные проверки, связанные с нарушением прав дольщиков и обеспечением населения льготными лекарствами.
Новосибирск, 27 мая. По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в правительстве Новосибирской области и мэрии Новосибирска начались масштабные проверки, связанные с нарушением прав дольщиков и обеспечением населения льготными лекарствами.
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