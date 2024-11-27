Психолог Алмазова: адвент-календарь, украшение елки и пихтовые масла обеспечат новогоднее настроение

Зачастую в праздничной суете люди утрачивают трепетный восторг от наступления Нового года. Как вернуть позитивный настрой и встретить следующий год без печали, рассказала психолог Ольга Алмазова в беседе с Life.
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