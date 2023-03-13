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Участников Таллинского прорыва будут чтить по закону

Участников Таллинского прорыва будут чтить по закону

Каждый год 28 августа в Петербурге теперь будут вспоминать подвиг адмирала Владимира Трибуца, который в 1941 году под вражескими обстрелами, лавируя между минами, смог перебазировать большую часть кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт.

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