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Россиянам рассказали о резком росте выплат по больничному в 2024 году

Россиянам рассказали о резком росте выплат по больничному в 2024 году

Размер максимальных выплат по больничному листу в 2024 году увеличат в полтора раза. При этом в 2025-м они окажутся вдвое выше нынешних, рассказал в интервью агентству «Прайм» заслуженный юрист Иван Соловьев.

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