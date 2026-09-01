Молодые мужчины стали отказываться от душа. Они считают, что так феромоны работают лучше

Раньше мужчина перед свиданием принимал душ, пользовался дезодорантом и выбирал парфюм. Теперь некоторые делают наоборот: душ отменяется, дезодорант остается в шкафу, а главным оружием становится собственный запах.
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Авторишка этой гавностатейки вовсе не прровокатор. Просто житель незалежной от разума и логики хохложопии сидит дома без электричества и воды грязный и вонючий. От скуки решил сделать моду на грязное и вонючее тело. Что бы было не так обидно.
Запах намытого тела привлекает? Вы серьезно? Запах потных подмышек, нестиранного нижнего белья, немытых гениталий , вонючих ног ничего кроме отвращения окружающих вам не даст.
Для таких мужчин должны приходить такие же женщины что чем меньше вмешиваться в естественный запах тела, тем выше шансы понравиться потенциальному партнеру,может после первого такого свидания,мужчина поймёт,что гигиена тела должна стоять на первом месте!А автор этой статьи просто провокатор!