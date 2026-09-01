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TRENDYMEN

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Молодые мужчины стали отказываться от душа. Они считают, что так феромоны работают лучше

Молодые мужчины стали отказываться от душа. Они считают, что так феромоны работают лучше

Раньше мужчина перед свиданием принимал душ, пользовался дезодорантом и выбирал парфюм. Теперь некоторые делают наоборот: душ отменяется, дезодорант остается в шкафу, а главным оружием становится собственный запах.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Бобко
Михаил Бобко

Авторишка этой гавностатейки вовсе не прровокатор. Просто житель незалежной от разума и логики хохложопии сидит дома без электричества и воды грязный и вонючий. От скуки решил сделать моду на грязное и вонючее тело. Что бы было не так обидно.

Профиль пользователя Elena Dmitrieva
Elena Dmitrievaизменено

Запах намытого тела привлекает? Вы серьезно? Запах потных подмышек, нестиранного нижнего белья, немытых гениталий , вонючих ног ничего кроме отвращения окружающих  вам не даст.

Профиль пользователя виталий панов
виталий панов

Для таких мужчин должны приходить такие же женщины что чем меньше вмешиваться в естественный запах тела, тем выше шансы понравиться потенциальному партнеру,может после первого такого свидания,мужчина поймёт,что гигиена тела должна стоять на первом месте!А автор этой статьи просто провокатор!