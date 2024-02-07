Эквадор получил «ответку» от России

лл

лина любимцева

Так теперь люди будут опасаться покупать бананы, откуда бы они ни были поставлены. РАЗ У НАС пускают в продажу зараженные бананы и цветы - кто их будет покупать?!! Я лично больше ни одного банана и ни одного цветка не куплю!!