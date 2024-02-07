В бананах и цветах нашли вредителей, и их ввоз в нашу страну будет приостановлен Неуважительное отношение к России президента Эквадора Даниэля Нобоа, который вопреки договорённостям собирался отдать США старую воентехнику советского и российского производства, определило жёсткую и практически мгновенную реакцию наших властей.
Эквадор получил «ответку» от России
Комментарии
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лл
лина любимцева
Так теперь люди будут опасаться покупать бананы, откуда бы они ни были поставлены. РАЗ У НАС пускают в продажу зараженные бананы и цветы - кто их будет покупать?!! Я лично больше ни одного банана и ни одного цветка не куплю!!
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3 час.
С
Странник
негры всегда служили тем, кто их содержит и им платит...тут не исключение. мрази, как и страны европы.....
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3 час.
Александр Гребнев
Эквадор потеряет а наши чиновники кто живет за счет бананов еще больше это конечно хорошо но деньги жадность сделают свое дело все устаканится
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2 час.
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