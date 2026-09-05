Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Андрей Мартьянов | Немецкий дрон - это фальшивка | Путин не будет говорить с террористами

Описание видео:В этом выпуске мы разбираем громкое заявление известного эксперта Андрея Мартьянова о немецком беспилотнике, который, по его мнению, является ложным флагом и частью спланированной провокации.

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